‘Ndrangheta a Torino la mappa del 2025 | nomi storie processi e condanne
Nel 2025, Torino continua a essere interessata dalle attività della 'Ndrangheta, con processi e condanne che ne delineano la presenza. Tra le figure coinvolte, ci sono sia boss che collaboratori di giustizia, le cui storie evidenziano l'evolversi delle indagini e le dinamiche criminali legate al narcotraffico internazionale. Questa mappa offre un quadro aggiornato sulla situazione, evidenziando le sfide delle forze dell'ordine nel contrastare questa organizzazione.
Dal boss che minimizzava le accuse condannato a quasi dodici anni di carcere all’uomo coinvolto nel narcotraffico che si è pentito e ha svelato agli inquirenti come avveniva il trasporto della droga dal Brasile all’Italia. Ci sono anche queste tra le tappe cruciali della lotta alla criminalità. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Curriculum "senza fine" per il pregiudicato collegato con la 'ndrangheta. I reati commessi anche in provincia di Torino
