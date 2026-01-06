‘Ndrangheta a Torino la mappa del 2025 | nomi storie processi e condanne

Nel 2025, Torino continua a essere interessata dalle attività della 'Ndrangheta, con processi e condanne che ne delineano la presenza. Tra le figure coinvolte, ci sono sia boss che collaboratori di giustizia, le cui storie evidenziano l'evolversi delle indagini e le dinamiche criminali legate al narcotraffico internazionale. Questa mappa offre un quadro aggiornato sulla situazione, evidenziando le sfide delle forze dell'ordine nel contrastare questa organizzazione.

