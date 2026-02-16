Saviano? Non so chi sia Marotta furioso su Inter-Juve | l’attacco dello scrittore sui campionati falsati e la minaccia di querela – Il video

Marotta si è infuriato contro le decisioni arbitrali durante Inter-Juventus, reagendo dopo l’espulsione non corretta di Kalulu. La situazione si è accesa quando l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso a Kalulu, dopo una simulazione di Bastoni, che non ha convinto i tifosi bianconeri. Nel caos delle polemiche, Roberto Saviano ha commentato pubblicamente, ma ha subito fatto sapere di non conoscere il giornalista. La Juventus ha accusato gli arbitri di favorire l’Inter, e Marotta ha minacciato azioni legali contro chiunque diffonda accuse infondate.

Si infila anche Roberto Saviano nelle polemiche arbitrali tra Inter e Juventus. L'espulsione ingiusta di Kalulu, destinatario di un cartellino rosso dopo una palese simulazione dell'interista Bastoni, ha mandato su tutte le furie il club bianconero, che se l'è presa con i vertici dell'associazione arbitri. Ma tra le migliaia di commenti comparsi sui social ce n'è uno che si distingue: quello di Saviano. «Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati », si legge in un post dello scrittore, che se la prende con Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter.