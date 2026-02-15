Inter-Juve Saviano attacca Serie A e Marotta | campionati falsati
Roberto Saviano ha criticato duramente la gestione della Serie A dopo l’episodio Bastoni durante Inter-Juventus, accusando il campionato di essere falsato. Saviano ha scritto un lungo post sui social, evidenziando come alcune decisioni arbitrali e comportamenti dei club abbiano alterato la partita e l’intera stagione. La sua denuncia arriva in un momento in cui le polemiche sul fair play e le influenze esterne nel calcio italiano sono più vive che mai.
Roberto Saviano torna al centro della polemica calcistica con un lungo post dedicato all’ episodio Bastoni durante Inter-Juventus, che ha acceso il dibattito sullo stato della Serie A. Secondo lo scrittore, la simulazione del difensore nerazzurro, che ha causato l’espulsione del bianconero Kalulu, ha influito sul risultato della partita, lasciando la Juventus in dieci per oltre un tempo e consentendo all’Inter di imporsi 3-2, conquistando punti decisivi nella corsa allo scudetto. Saviano punta il dito contro il ruolo di Giuseppe Marotta nel calcio italiano: “Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Saviano attacca Marotta: “Finché avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati”
Roberto Saviano critica Beppe Marotta e l’Inter, affermando che la loro presenza nel calcio italiano crea l’impressione che i campionati siano truccati.
Saviano durissimo contro Marotta: «Finché quest’uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati»
Roberto Saviano ha criticato duramente Marotta, accusandolo di influenzare negativamente il calcio italiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter-Juve, Saviano: Serie A falsata. L’attacco contro Marotta; Inter-Juventus, la clamorosa accusa di Chiellini: Scusate ma qui non si può parlare di calcio | Libero Quotidiano.it; Roberto Saviano all’attacco: Con Marotta i campionati sembrano falsati; Anto' sei bravo, ma resta con la testa attaccata. Il consiglio di Conte a Vergara.
Inter-Juve, Saviano: Serie A falsata. L'attacco contro MarottaIl 'caso Bastoni' finisce nel radar di Roberto Saviano. Lo scrittore dedica un lungo post all'episodio che ha influenzato Inter-Juventus e scatenato una bufera nel calcio italiano. La simulazione del ... adnkronos.com
Inter-Juve, Saviano attacca Serie A e Marotta: campionati falsatiRoberto Saviano torna al centro della polemica calcistica con un lungo post dedicato all’episodio Bastoni durante Inter-Juventus, che ha acceso il dibattito ... thesocialpost.it
#Condò parla di #InterJuve La sua analisi facebook
Inter-Juve, Elkann chiama Gravina: “Forte disappunto, bisogna ridare credibilità al calcio italiano” x.com