Inter-Juve Saviano attacca Serie A e Marotta | campionati falsati

Roberto Saviano ha criticato duramente la gestione della Serie A dopo l’episodio Bastoni durante Inter-Juventus, accusando il campionato di essere falsato. Saviano ha scritto un lungo post sui social, evidenziando come alcune decisioni arbitrali e comportamenti dei club abbiano alterato la partita e l’intera stagione. La sua denuncia arriva in un momento in cui le polemiche sul fair play e le influenze esterne nel calcio italiano sono più vive che mai.