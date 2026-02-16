Saviano contro Marotta il presidente dell' Inter risponde che ci penseranno gli avvocati non so chi sia

Roberto Saviano ha criticato l'Inter dopo il match contro la Juventus, sostenendo che il club mostra un atteggiamento di sottomissione verso la Curva Nord. La risposta del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, non si è fatta attendere: ha dichiarato che la questione sarà affrontata legalmente e ha ammesso di non conoscere bene l’autore delle accuse. La polemica è scoppiata subito dopo la partita, con tifosi e media che hanno commentato le parole di Saviano e la replica ufficiale del club nerazzurro.

Roberto Saviano piomba nella bufera dopo Inter-Juventus e si scaglia contro i nerazzurri. Il giornalista ha commentato il caos scoppiato nel mondo del calcio dopo l’errore arbitrale durante il Derby d’Italia, parlando di un “campionato falsato” e facendo riferimento alla “sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord” coinvolti nelle indagini sulla criminalità organizzata tra gli ultrà, da parte del club milanese. Un attacco a cui ha risposto duramente il presidente della società Giuseppe Marotta. L’attacco di Saviano all’Inter Saviano ha lanciato l’attacco dal suo profilo Instagram, intervenendo con un post sul caso esploso su Inter-Juve. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Saviano contro Marotta, il presidente dell'Inter risponde che "ci penseranno gli avvocati, non so chi sia" Marotta torna su Inter-Juventus: “Bastoni alla gogna ma va giustificato. Saviano? Non so nemmeno chi sia, ci penseranno gli avvocati” Marotta commenta l’ultima polemica tra Bastoni e i tifosi dell’Inter, accusando il calcio di aver esagerato con le critiche e difendendo il giocatore. Marotta più intelligente di Chivu: “Bastoni ha sbagliato. Saviano? Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati” Beppe Marotta ha commentato le polemiche dell’Inter contro la Juventus, spiegando che Bastoni ha commesso un errore durante la partita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A falsata, Saviano contro Marotta per Bastoni-Kalulu: l'attacco dopo Inter-Juve; Saviano: Finché ci sarà Marotta, i campionati sembreranno falsati. Chiellini sa come funziona con lui; Saviano durissimo: Con Marotta campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché sa come funziona; Caso Bastoni, Saviano attacca Marotta: Con lui campionati falsati, Chiellini si arrabbia perché... Marotta contro tutti: Saviano, Juventus, Bastoni e la gogna mediatica dopo Inter-JuventusIl presidente dell'Inter prende la parola dopo le polemiche seguite alla sfida con la Juventus. Obiettivo? Difendere Bastoni attaccando i bianconeri, la gogna mediatica e anche Saviano... Marotta, dic ... panorama.it Marotta furente: Saviano contro l’Inter, è tutto in mano agli avvocati. Poi giustifica BastoniIl presidente dell'Inter interviene duramente dopo le polemiche del derby d'Italia: difesa a spada tratta per il difensore, querela pronta per Saviano ... fanpage.it #Marotta a muso duro: " #Chiellini è giovane e inesperto. #Saviano non so chi sia, valuteranno gli avvocati. Ricordo quanto successe in un Inter-Juventus con #Cuadrado, rigore concesso con palese simulazione, arbitro #Calvarese. La Juventus si qualificò all x.com Caso Bastoni-Kalulu, parla il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta https://qds.it/caso-bastoni-kalulu-marotta-polemiche-esagerate-saviano-non-lo-conosco-sue-dichiarazioni-in-mano-agli-avvocati/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook