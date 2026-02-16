Beppe Marotta ha commentato le polemiche dell’Inter contro la Juventus, spiegando che Bastoni ha commesso un errore durante la partita. Marotta ha anche commentato la questione legale legata a Saviano, dicendo che non conosce la persona e che si affiderà agli avvocati. La discussione ha coinvolto anche l’espulsione di Kalulu, che ha acceso le tensioni in campo.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato all’Assemblea della Lega Serie A sulle polemiche avvenute in Inter-Juventus per l’espulsione di Kalulu e la reazione successiva di Bastoni. John Elkann ha successivamente chiamato Gabriele Gravina, presidente Figc, per lamentarsi degli arbitri. Le parole di Marotta. Qual è la posizione ufficiale dell’Inter? “ La nostra posizione è semplicissima, abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni, con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di eventi clamorosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta più intelligente di Chivu: “Bastoni ha sbagliato. Saviano? Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati”

Giaccherini ha commentato il recupero di Zielinski, attribuendone il rilancio alla presenza di Chivu, e ha sottolineato come il centrocampista polacco sia diventato un elemento imprescindibile per l’Inter.

Stefan Bastoni apre la strada alla sfida tra Inter e Juventus, sottolineando che la concentrazione sarà la chiave per ottenere un risultato positivo.

