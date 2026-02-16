Marotta più intelligente di Chivu | Bastoni ha sbagliato Saviano? Non so chi sia ci penseranno gli avvocati
Beppe Marotta ha commentato le polemiche dell’Inter contro la Juventus, spiegando che Bastoni ha commesso un errore durante la partita. Marotta ha anche commentato la questione legale legata a Saviano, dicendo che non conosce la persona e che si affiderà agli avvocati. La discussione ha coinvolto anche l’espulsione di Kalulu, che ha acceso le tensioni in campo.
Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato all’Assemblea della Lega Serie A sulle polemiche avvenute in Inter-Juventus per l’espulsione di Kalulu e la reazione successiva di Bastoni. John Elkann ha successivamente chiamato Gabriele Gravina, presidente Figc, per lamentarsi degli arbitri. Le parole di Marotta. Qual è la posizione ufficiale dell’Inter? “ La nostra posizione è semplicissima, abbiamo notato che c’è stata una presa di posizione mediatica smisurata rispetto a quanto accaduto. Bastoni è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quanto successo. Parliamo di un giocatore di 26 anni, con più di 300 presenze in Serie A, mai protagonista di eventi clamorosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Giaccherini analizza: «Zielinski rinato con Chivu, ora è un punto fisso. Ma Bastoni sia più lucido: la sua furbata mi ha infastidito»
Giaccherini ha commentato il recupero di Zielinski, attribuendone il rilancio alla presenza di Chivu, e ha sottolineato come il centrocampista polacco sia diventato un elemento imprescindibile per l’Inter.
Bastoni si prepara: «Contro la Juve serve lucidità, Chivu ci ha reso più efficaci»
Stefan Bastoni apre la strada alla sfida tra Inter e Juventus, sottolineando che la concentrazione sarà la chiave per ottenere un risultato positivo.
Marotta più intelligente di Chivu: Bastoni ha sbagliato. Saviano? Non so chi sia, ci penseranno gli avvocatiLe parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta sulle polemiche in Inter-Juve per l'espulsione di Kalulu e la reazione di Bastoni. ilnapolista.it
Inter, Marotta: Gara di andata condizionata da alcuni episodi. Mai nessun dubbio su ChivuIl presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Juventus a San Siro: Vogliamo. tuttomercatoweb.com
Marotta sulle ambizioni:“L'esperienza dell'anno scorso ci è servita, oggi siamo presenti nelle tre competizioni e vogliamo arrivare fino in fondo.Dipenderà da noi, e ciò vuol dire ponderare l'aspetto psico-fisico su cui Chivu fa un turnover molto intelligente, e dag x.com
Una Marotta League così potente da non assegnare un rigore netto su Bisseck l'anno scorso in Inter-Roma. Rigore che poi è costato lo scudetto. Ma se lo diciamo siamo piangina. Invece se loro piangono per Bastoni è perché vogliono sconfiggere il sistema. - facebook.com facebook