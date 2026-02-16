Sassari rivede la toponomastica | una commissione per dare più spazio alle figure femminili nella storia urbana

A Sassari, il Comune ha deciso di creare una commissione per modificare i nomi delle strade, perché vuole valorizzare di più le figure femminili nella storia locale. Questo passo mira a inserire nella toponomastica nomi di donne che hanno contribuito alla città, come insegnanti e attiviste, finora poco rappresentate. La misura nasce dalla necessità di riflettere meglio la realtà sociale e storica di Sassari.

Sassari punta alla parità: una nuova commissione per riscrivere la toponomastica cittadina. Sassari si prepara a un cambiamento significativo nella sua identità urbana. La Giunta comunale ha ricostituito la Commissione Toponomastica con un obiettivo chiaro: colmare un divario storico e garantire una maggiore parità di genere nella denominazione di vie, piazze e strade. La decisione, formalizzata il 16 febbraio 2026, risponde alla constatazione che solo una minima parte del patrimonio toponomastico cittadino è dedicato a figure femminili. Un divario da colmare: la rappresentanza femminile nella toponomastica sassarese.