Sassari rivede la toponomastica | una commissione per dare più spazio alle figure femminili nella storia urbana

Da ameve.eu 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sassari, il Comune ha deciso di creare una commissione per modificare i nomi delle strade, perché vuole valorizzare di più le figure femminili nella storia locale. Questo passo mira a inserire nella toponomastica nomi di donne che hanno contribuito alla città, come insegnanti e attiviste, finora poco rappresentate. La misura nasce dalla necessità di riflettere meglio la realtà sociale e storica di Sassari.

Sassari punta alla parità: una nuova commissione per riscrivere la toponomastica cittadina. Sassari si prepara a un cambiamento significativo nella sua identità urbana. La Giunta comunale ha ricostituito la Commissione Toponomastica con un obiettivo chiaro: colmare un divario storico e garantire una maggiore parità di genere nella denominazione di vie, piazze e strade. La decisione, formalizzata il 16 febbraio 2026, risponde alla constatazione che solo una minima parte del patrimonio toponomastico cittadino è dedicato a figure femminili. Un divario da colmare: la rappresentanza femminile nella toponomastica sassarese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Il gruppo PD presenta un ordine del giorno in consiglio comunale sulle contraddizioni nella toponomastica della storia di Napoli

Il gruppo PD ha presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per affrontare le incongruenze nella toponomastica di Napoli, motivato dal fatto che alcune denominazioni storiche non riflettono più i valori attuali.

Livorno, alle scuole Mazzini le lezioni si accorciano per dare spazio alla creatività degli studenti

Dal 9 al 16 febbraio, le scuole Mazzini di Livorno sperimentano un nuovo approccio didattico, riducendo la durata delle lezioni per favorire attività creative e stimolare la curiosità degli studenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

sassari rivede la toponomasticaVerso la parità di genere nei nomi delle vie a Sassari: rinnovata la commissione Toponomastica del Comune, c’è anche la presidente di Donne in CarrelasSassari. La giunta comunale ha ricostituito la commissione Toponomastica. Il suo compito sarà quello di formulare proposte ed esprimere pareri sulla denominazione di vie, piazze e strade del ... sassarinotizie.com