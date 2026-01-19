Livorno alle scuole Mazzini le lezioni si accorciano per dare spazio alla creatività degli studenti
Dal 9 al 16 febbraio, le scuole Mazzini di Livorno sperimentano un nuovo approccio didattico, riducendo la durata delle lezioni per favorire attività creative e stimolare la curiosità degli studenti. Questa iniziativa dell'Istituto Comprensivo
Dal 9 al 16 febbraio, la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" di Livorno trasformerà il modo di fare scuola, mettendo al centro il talento e la curiosità dei propri studenti. Per una settimana, l’orario scolastico tradizionale lascerà spazio a una formula.🔗 Leggi su Livornotoday.it
