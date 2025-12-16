Roma maxi sequestro di merce contraffatta | oltre 4 mila articoli tra giocattoli e abbigliamento 5 denunce

Nella capitale, la Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro di oltre 4.000 articoli contraffatti tra giocattoli e abbigliamento, denunciando cinque persone. L'operazione si inserisce in un'ampia attività di contrasto alla vendita di prodotti non originali e potenzialmente pericolosi, volte a tutelare la sicurezza dei consumatori e la legalità commerciale.

Oltre 4.000 articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma nel corso di una vasta operazione di controllo contro la commercializzazione di prodotti non originali e non conformi agli standard di sicurezza. L’attività, condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito di un piano mirato alla prevenzione della contraffazione, ha interessato cinque esercizi commerciali al dettaglio situati tra i quartieri del litorale romano e del quadrante sud-ovest della Capitale. Durante le ispezioni, i militari del Sesto Nucleo Operativo Metropolitano hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro capi di abbigliamento, accessori e giocattoli recanti marchi riconducibili a note griffe e personaggi di largo consumo, risultati però illecitamente riprodotti e non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Romadailynews.it

ROMA: MAXI SEQUESTRO GIOCATTOLI CINESI CONTRAFFATTI

