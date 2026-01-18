Nuovi dazi di Trump come si sommano a quelli esistenti con quali effetti? La minaccia ai Paesi che difendono la Groenlandia
I nuovi dazi annunciati da Trump sulla Groenlandia si aggiungono alle tariffe già in vigore, coinvolgendo otto Paesi europei. Questa misura potrebbe influenzare il commercio internazionale e le relazioni diplomatiche, creando un quadro di crescente complessità nelle dinamiche commerciali globali. È importante comprendere come queste tariffe si combinano e quali potrebbero essere gli effetti a breve e lungo termine per i Paesi interessati.
Donald Trump ha alzato il tiro sulla Groenlandia e trasformato in decisione operativa una minaccia ventilata solo poche ore prima. Il presidente americano ha infatti annunciato l’introduzione, a partire dal 1° febbraio, di dazi del 10% contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, accusati di essersi «recati in Groenlandia per motivi sconosciuti». In un messaggio pubblicato sul suo social Truth, Trump ha precisato che la tariffa salirà al 25% dal 1° giugno e resterà in vigore «fino a quando non sarà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
