Fotovoltaico Padova seconda in Italia per nuovi impianti
Padova si conferma tra le città italiane più attive nel settore del fotovoltaico, posizionandosi seconda in Italia per nuovi impianti nel 2025. I dati della nona edizione del Barometro di Elmec Solar evidenziano un trend positivo e un crescente interesse verso l’energia solare nel territorio padovano, consolidando il ruolo di questa città nel panorama energetico nazionale.
Padova si conferma uno dei territori più rilevanti nel panorama nazionale del fotovoltaico. È quanto emerge dalla nona edizione del Barometro del Fotovoltaico di Elmec Solar, che analizza l’andamento delle installazioni in Italia nei primi dieci mesi del 2025 sulla base dei dati Gaudì Terna. Nel. Padovaoggi.it
Gianluca, dalla provincia di Padova, sognava una casa più efficiente e autonoma dal punto di vista energetico. Per questo, ha deciso di investire in un impianto fotovoltaico.