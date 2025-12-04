Sara Conti e Niccolò Macii frantumano il record italiano del programma corto

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Prestazione da incorniciare per la bergamasca Sara Conti e il milanese Niccolò Macii nella prima giornata delle finali del Grand Prix, in Giappone: dopo il programma corto, secondo posto con il primato italiano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sara Conti e Niccolò Macii frantumano il record italiano del programma corto

