Pisa, 9 dicembre 2025 - Quattro progetti dell’Istituto di Economia della Scuola Sant’Anna sono stati finanziati nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), per un totale di oltre 4,3 milioni di euro. I finanziamenti rientrano nella linea di finanziamento ‘Starting Grant’, che punta a sostenere le attività progettuali di ricercatrici e ricercatori emergenti. I progetti ammessi al finanziamento sono: Welnlt - Wealth and Inheritance in Modern Italian History (1815-2015) di Giacomo Gabbuti, ricercatore di Storia economica; TRACE - Tackling Regional Asymmetries and Climate inEqualities di Matteo Coronese, ricercatore di Economia politica; SCI-PET - Socioeconomic and Climate Inequality: understanding disparities in emissions, climate impacts and perceptions to design Policy for an Equitable Transition di Elisa Palagi, assegnista di ricerca presso l’Istituto di Economia; NARNIA - NAture-related systemic Risks: micro exposures, macro-financial policies for a Network-based Integrated Assessment di Gianluca Pallante, assegnista di ricerca presso l’Istituto di Economia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrivano 4,3 milioni di euro alla Sant'Anna per quattro progetti dell'Istituto di Economia