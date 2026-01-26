Moscati Rita Perrotta è la nuova direttrice della Direzione medica dei presidi ospedalieri
Rita Perrotta è stata nominata nuova direttrice della Direzione medica dei presidi ospedalieri. Con questa nomina, assume la responsabilità di coordinare le attività cliniche e amministrative delle strutture sanitarie. La sua esperienza e competenza sono fondamentali per garantire un’efficace gestione dei servizi sanitari, a beneficio dei pazienti e del personale. La sua posizione rappresenta un passo importante per il miglioramento della qualità assistenziale nelle strutture che dirige.
Rita Perrotta è ufficialmente il nuovo Direttore della Struttura Complessa Direzione medica dei presidi ospedalieri. Già dipendente dell’Azienda Moscati, dove, nell’ultimo anno, ha ricoperto lo stesso ruolo come facente funzioni, Rita Perrotta ha ottenuto, a seguito del superamento del concorso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Moscati, Rita Perrotta nuovo Direttore della Direzione MedicaRita Perrotta è stata nominata nuovo Direttore della Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri.
