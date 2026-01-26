Moscati Rita Perrotta è la nuova direttrice della Direzione medica dei presidi ospedalieri

Rita Perrotta è stata nominata nuova direttrice della Direzione medica dei presidi ospedalieri. Con questa nomina, assume la responsabilità di coordinare le attività cliniche e amministrative delle strutture sanitarie. La sua esperienza e competenza sono fondamentali per garantire un’efficace gestione dei servizi sanitari, a beneficio dei pazienti e del personale. La sua posizione rappresenta un passo importante per il miglioramento della qualità assistenziale nelle strutture che dirige.

