Regi Lagni bandiera bianca della Procura | Nessuna responsabilità per sindaco tecnici e imprenditori

La Procura di Napoli Nord ha deciso di archiviare l'inchiesta sui lavori di collegamento del collettore fognario ai Regi Lagni, coinvolgendo sindaco, tecnici e imprenditori di Villa Literno. La decisione segnala l'assenza di responsabilità da parte delle figure coinvolte, chiudendo un capitolo giudiziario che aveva sollevato molte questioni sulla gestione dell'intervento.

La Procura di Napoli Nord ha fatto dietro front, disponendo l'archiviazione dell'inchiesta che aveva coinvolto amministratori comunali e tecnici di Villa Literno in relazione ai lavori per il collegamento del collettore fognario ai Regi Lagni. Il giudice per le indagini preliminari Fabrizio.

