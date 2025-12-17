Napoli è un posto per morire? Lo svela un romanzo tra il giallo la metafisica e la medicina

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, città ricca di storia e contrasti, si trasforma nel protagonista di

Immagine generica

Presentato al Mute, il Museo della Tradizione enogastronomica di via Bracco a Napoli, "A place to die", il nuovo lavoro letterario di Giuseppe Clemente, medico e artista a tutto tondo capace di spaziare dalla narrativa alle arti figurative, pittura e fotografia, con all'attivo diverse mostre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Roma-Napoli 0-1, Conte sorpassa con Neres e si prende il primo posto

Leggi anche: A Un Posto al Sole è il momento del ritorno a Napoli del fratello di Gagliotti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fiaccolata per le vittime di Genova Ora vogliamo giustizia

Video Fiaccolata per le vittime di Genova Ora vogliamo giustizia

Napoli, De Laurentiis: "Il calcio così com'&#232; concepito è destinato a morire a causa dei costi" - Questa mattina, al termine della proiezione della prima del film sul quarto Scudetto del Napoli e della conferenza del regista Giuseppe Marco Albano, è intervenuto anche il presidente azzurro Aurelio ... tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.