Amazon god of war svela la nuova avventura nella mitologia norrena è la scelta giusta

La produzione della serie televisiva basata su God of War sta suscitando grande attesa tra fan e appassionati di videogiochi. Con l'obiettivo di adattare con successo uno dei franchise più amati, Amazon Prime ha annunciato che il progetto sarà realizzato in due stagioni, scegliendo accuratamente quale delle timeline del videogioco rappresentare sullo schermo. Il focus principale sarà sulla narrazione ambientata nella saga norrena, rispetto alla precedente interpretazione della mitologia greca, offrendo così una prospettiva più approfondita e coinvolgente. la serie tv di god of war partirà dagli eventi del 2018.

