Serie d | i due attaccanti tornano a disposizione di ciampelli domenica al buitoni contro una squadra in salute Il Sansepolcro recupera Vitiello e Belli per la sfida salvezza contro il Poggibonsi

Il Sansepolcro si prepara alla sfida di domenica al Buitoni contro il Poggibonsi, una squadra in crescita dopo recenti risultati positivi. La squadra di Ciampelli recupera Vitiello e Belli, rafforzando le proprie opzioni offensive. La partita rappresenta un momento chiave nella lotta salvezza, con il Poggibonsi che ha dimostrato di saper risalire dopo un avvio difficile, grazie agli innesti che hanno cambiato il volto del team.

SANSEPOLCRO Si avvicina sempre più la domenica della partita che il Sansepolcro giocherà al Buitoni contro il Poggibonsi di Luigi Consonni, squadra che fino a un mese fa sembrava spacciata o quasi, ma che con gli innesti operati ha all'improvviso cambiato marcia, mettendo insieme due vittorie di fila con l'impresa di Gavorrano e con il gustoso 1-0 nel finale del derbissimo con il Siena. Sei punti grazie ai quali ha intanto lasciato il Cannara all'ultimo posto e si è portato a una sola lunghezza dai bianconeri. Si capisce quindi bene l'importanza che rivestirà per entrambe questo delicato scontro diretto.

