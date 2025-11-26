Lingue erranti e memorie mancate | la 29° edizione del Festival Nessiah racconta le voci dai Balcani
Si alza il sipario sulla 29° edizione del Festival Nessiah, il tradizionale viaggio nell’immaginario culturale ebraico, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa con la direzione del Maestro Andrea Gottfried, ideatore e fondatore della rassegna e presidente della Comunità ebraica di Pisa, Lucca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buonanotte anime erranti.... "La solita strada bianca come il sale Il grano da crescere I campi da arare Guardare ogni giorno Se piove o c'è il sole Per saper se domani Si vive o si muore E un bel giorno dire basta e andare via" L. Tenco - facebook.com Vai su Facebook