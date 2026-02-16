Sanremo il ritorno di Malika Ayane | Hit? Non vale la pena svendersi per una cosa che non dura per l’eternità L’intervista

Malika Ayane torna a Sanremo dopo alcuni anni di assenza, spiegando che non si lascia ingannare dal desiderio di successo immediato. Durante un’intervista, afferma che realizzare una hit non vale la pena se il brano non dura nel tempo. La cantante, che ha scelto di allontanarsi dal mainstream, presenta il suo nuovo singolo “Animali notturni” e rivela di preferire mantenere la coerenza artistica rispetto alle tentazioni del mercato. La sua presenza nel festival ha sorpreso molti, perché mostra una versione più semplice e autentica di sé stessa.

Quello di Malika Ayane a Sanremo è un ritorno a sorpresa. Non solo perché negli ultimi anni ha esplorato lati del suo fare musica lontani dai meccanismi del pop mainstream, ma soprattutto perché Animali notturni, il brano per cui Carlo Conti l'ha accolta nel cast del suo Festival, ci propone una Malika Ayane non inedita ma certamente distante da quella altissima, elegantissima, che applaudiamo ormai da anni come una delle nuove signore della musica italiana. Animali notturni invece è un pop ottimamente pensato, coinvolgente, frizzante ma senza perdere mai di intensità. Un pop d'autore insomma, la dimostrazione che può esistere, cosa che rende la sua presenza sul palco dell'Ariston in questa edizione, di particolare interesse e, si, anche importanza.