Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo

Romadailynews.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MALIKA AYANE, tra le voci più magnetiche, raffinate ed iconiche del panorama musicale italiano, torna in garaSanremo nel 2026. La nuova avventura sanremese inaugura ufficialmente il rapporto, nato oltre un anno fa, tra l’artista milanese e la storica etichetta discografica Carosello Records. Nel corso della sua carriera, Malika ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo: la prima volta nel 2009 nella categoria “Nuove proposte” con il brano “Come foglie”, poi nel 2010 nei “Big” con “Ricomincio da qui” che ha ricevuto il Premio della Critica e il premio della Sala stampa radio e tv, nel 2013 con il brano “E se poi”, nel 2015 con il successo “Adesso e qui (Nostalgico presente)” che si è classificato terzo al Festival e ha vinto il Premio della Critica e l’ultima volta nel 2021 con il brano “Ti piaci così”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

malika ayane torna in gara al festival di sanremo

© Romadailynews.it - Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo

Leggi anche questi approfondimenti

malika ayane torna garaMalika Ayane torna in gara a Sanremo 2026: una nuova avventura - Malika Ayane, tra le voci più magnetiche, raffinate ed iconiche del panorama musicale italiano, si prepara a tornare sul palco dell’Ariston. Si legge su megamodo.com

malika ayane torna garaMUSICA - Malika Ayane torna in gara al Festival di Sanremo - Malika Ayane, tra le voci più magnetiche, raffinate ed iconiche del panorama musicale italiano, torna in gara a Sanremo nel 2026. Si legge su napolimagazine.com

malika ayane torna garaSanremo 2026: chi sono i trenta cantanti in gara - Molti debuttanti e qualche nome storico: da Patty Pravo a Francesco Renga e Malika Ayane. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Malika Ayane Torna Gara