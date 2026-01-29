Sanremo 2026 | l’Ariston si prepara a collaborazioni uniche

L’Ariston si sta preparando per la prossima edizione di Sanremo. I primi dettagli sulla serata delle cover fanno già parlare di collaborazioni insolite e grandi ritorni. I cantanti sono pronti a sorprendere il pubblico con accoppiamenti inediti e performance che promettono di emozionare gli spettatori.

. Le prime indiscrezioni sulla serata delle cover svelano accoppiamenti inediti e grandi ritorni pronti a emozionare il pubblico dell'Ariston. Il Festival di Sanremo 2026 inizia a svelare la sua anima attraverso la serata più attesa, quella dedicata ai duetti. Questa fase del concorso delinea una mappa di collaborazioni che riflettono la visione artistica di questa edizione. Mentre Carlo Conti definisce gli ultimi accordi con i manager e gli artisti, le indiscrezioni descrivono un evento che unisce epoche diverse e linguaggi musicali differenti sul palco dell' Ariston.

