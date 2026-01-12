Crotone il premio Pitagora realizzato da Michele e Antonio Affidato al prof Gianluigi Greco

A Crotone, il premio Pitagora 2026, promosso dal Consorzio Jobel e in collaborazione con l’Università della Calabria e l’Unione Matematica Italiana, sarà consegnato al professor Gianluigi Greco. La cerimonia rappresenta uno degli eventi più importanti nel campo scientifico nazionale e internazionale, sottolineando l’impegno di Michele e Antonio Affidato nella promozione della cultura matematica.

La cerimonia di conferimento del premio presso Pitagora Crotone 2026, prestigioso riconoscimento promosso dal Consorzio Jobel presieduto da Santo Vazzano, in collaborazione con l'Università della Calabria e l'unione Matematica Italiana, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama scientifico nazionale e internazionale. Un evento capace di coniugare rigore accademico, visione umanistica e valorizzazione delle eccellenze, accogliendo a Crotone autorevoli personalità del mondo della matematica e dell'informatica teorica. Protagonista dell'edizione 2026 il Prof.

Premio Pitagora 2026 12 gennaio 2026 ore 10,00 Museo di Pitagora Via G. Falcone - Crotone Il Premio Pitagora 2026 sarà assegnato il 12 gennaio 2026 nel corso di una cerimonia di altissimo profilo culturale e scientifico, con la partecipazione di autorev

