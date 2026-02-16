Sanremo 2026 Carlo Conti cala l’asso | Andrea Bocelli chiuderà il Festival nel segno di Baudo
Andrea Bocelli porterà il suo talento sul palco di Sanremo 2026, perché Carlo Conti ha deciso di chiudere il festival con un omaggio a Pippo Baudo. La scelta del tenore italiano mira a coinvolgere il pubblico con un momento speciale, proprio come faceva il conduttore storico. La serata finale si preannuncia ricca di emozioni, con Bocelli che interpreterà alcune delle sue canzoni più celebri.
Andrea Bocelli è l'ultimo super ospite di Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia il gran finale dedicato a Pippo Baudo. Il mosaico degli ospiti d’onore per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo è finalmente terminato. Durante l'appuntamento domenicale con Domenica In, Carlo Conti ha svelato l'ultimo prestigioso tassello: sarà Andrea Bocelli a nobilitare il palco dell'Ariston durante la serata conclusiva. Una scelta che non è solo artistica, ma profondamente simbolica, volta a celebrare le radici della musica italiana e la storia stessa della kermesse. Il celebre tenore si unisce a una lista di nomi che rappresenta il meglio della discografia nazionale, affiancando stelle del calibro di Laura Pausini, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Achille Lauro. 🔗 Leggi su 2anews.it
Carlo Conti a Domenica In: «Andrea Bocelli superospite della finale del Festival di Sanremo 2026»
Carlo Conti annuncia che Andrea Bocelli sarà il grande ospite della finale del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio.
Sanremo 2026, Andrea Bocelli superospite alla serata finale del Festival: l’annuncio di Carlo Conti
Andrea Bocelli parteciperà come superospite alla serata finale di Sanremo 2026, che si terrà sabato 28 febbraio.
