Sanità territoriale è ancora un miraggio Il sindacato | Servono ospedali di comunità

La sanità territoriale rappresenta ancora una sfida importante, con molte aree che attendono miglioramenti significativi. Il sindacato sottolinea la necessità di investire in ospedali di comunità per garantire servizi più accessibili e diffusi. La Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha annunciato l’obiettivo di sviluppare questo settore, ma rimangono ancora passi da compiere per raggiungere un sistema sanitario più equo e vicino ai cittadini.

