Sanità territoriale è ancora un miraggio Il sindacato | Servono ospedali di comunità
La sanità territoriale rappresenta ancora una sfida importante, con molte aree che attendono miglioramenti significativi. Il sindacato sottolinea la necessità di investire in ospedali di comunità per garantire servizi più accessibili e diffusi. La Regione Campania, sotto la guida di Roberto Fico, ha annunciato l’obiettivo di sviluppare questo settore, ma rimangono ancora passi da compiere per raggiungere un sistema sanitario più equo e vicino ai cittadini.
Lo sviluppo della sanità territoriale è uno dei primi obiettivi annuncianti in campagna elettorale dal presidente della Regione Campania Roberto Fico. Un obiettivo che, a oggi, appare assai lontano. A denunciarlo è il sindacato unico della medicina ambulatoriale, il Sumai Assoprof: "Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Nuova casa e ospedale di comunità, passo in avanti per la sanità territoriale a Barcellona
Leggi anche: Inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità di Luino, Bertolaso: “Una sanità territoriale più vicina ai cittadini”
Il futuro della sanità territoriale e il ruolo del medico di Medicina generale saranno al centro del prossimo appuntamento dei mercoledì di Brindisi Cuore, evento che gode del patrocinio della Asl Brindisi, in programma mercoledì 14 gennaio alle 17.30 nell’Aula - facebook.com facebook
AST di Ascoli Piceno: 52 assunzioni per rafforzare la sanità territoriale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.