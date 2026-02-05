Liste d’attesa Auriemma M5S | Fallimento del governo meloni
Il Movimento 5 Stelle torna a criticare duramente il governo Meloni sulla sanità. Questa volta, puntano il dito contro il decreto approvato, che secondo loro non ha prodotto risultati e ha peggiorato le liste d’attesa. La Fondazione GIMBE ha lanciato un nuovo allarme, confermando che le promesse fatte non sono state mantenute. I pentastellati chiedono interventi concreti, perché la situazione rischia di peggiorare ulteriormente.
Liste d’attesa sanitarie: il Movimento 5 Stelle denuncia il fallimento del decreto Meloni. “ Il nuovo allarme lanciato dalla Fondazione GIMBE certifica ciò che il Movimento 5 Stelle denuncia da tempo: il decreto del Governo Meloni sulle liste d’attesa è un fallimento totale. A 18 mesi dall’approvazione del provvedimento, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: zero benefici concreti per i cittadini. Mancano ancora due decreti attuativi fondamentali e la cosiddetta piattaforma nazionale sulle liste d’attesa è una scatola vuota, con dati incomprensibili, frammentati e senza alcuna reale trasparenza su Regioni e strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Carmela Auriemma (Camera M5S): «La manovra del Governo Meloni affonda il Sud: i dati Svimez sono un allarme rosso»
L'articolo esplora due notizie di attualità: le preoccupanti conseguenze della manovra del Governo Meloni sul Mezzogiorno, evidenziate dai dati Svimez, e l'incidente di violenza che ha portato all'arresto di un uomo accusato di aver accoltellato un barista.
Mal’Aria 2025, Auriemma (M5S): “Acerra simbolo del fallimento delle politiche ambientali in Campania”
Mal’Aria 2025 evidenzia l’emergenza inquinamento nell’area di Acerra, considerata simbolo del fallimento delle politiche ambientali in Campania.
Argomenti discussi: Ddl caregiver, Auriemma: Il governo preferisce l’economia di guerra: i disabili restano invisibili; Seduta 608ª (XIX legislatura) (4.02.2026); Tesoro sommerso nei mari del Salento: la nave romana attende il riscatto da 40 anni.
Liste d’attesa fiume, Auriemma attacca: Governo Meloni ha fallitoIl nuovo allarme lanciato dalla Fondazione GIMBE certifica ciò che il Movimento 5 Stelle denuncia da tempo: il decreto del Governo Meloni sulle liste d’attesa è un fallimento totale. A 18 mesi dall’a ... ilmediano.com
Liste d’attesa. A 18 mesi dalla legge mancano ancora decreti attuativi. Gimbe: I dati restano opachi e i benefici per i cittadini non decollanoNonostante 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025, l'assenza di due decreti attuativi rende la piattaforma nazionale incomprensibile, senza dati disaggregati per Regione e senza chiarezza sui co ... quotidianosanita.it
Liste d’attesa, piano straordinario al via: in provincia di Foggia molti rifiuti e pazienti irreperibili facebook
Tavolo tecnico unitario ASL Foggia con delegazione #Cisl su Liste d’attesa: preannunciata presentazione #piano territoriale - @CostantinoCisl “Strategico #dialogo proposto ad ASL per inoltrare #istanze e capire tempistica interventi. Avviato iter #protocollo c x.com
