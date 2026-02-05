Liste d’attesa Auriemma M5S | Fallimento del governo meloni

Il Movimento 5 Stelle torna a criticare duramente il governo Meloni sulla sanità. Questa volta, puntano il dito contro il decreto approvato, che secondo loro non ha prodotto risultati e ha peggiorato le liste d’attesa. La Fondazione GIMBE ha lanciato un nuovo allarme, confermando che le promesse fatte non sono state mantenute. I pentastellati chiedono interventi concreti, perché la situazione rischia di peggiorare ulteriormente.

Liste d'attesa sanitarie: il Movimento 5 Stelle denuncia il fallimento del decreto Meloni. " Il nuovo allarme lanciato dalla Fondazione GIMBE certifica ciò che il Movimento 5 Stelle denuncia da tempo: il decreto del Governo Meloni sulle liste d'attesa è un fallimento totale. A 18 mesi dall'approvazione del provvedimento, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: zero benefici concreti per i cittadini. Mancano ancora due decreti attuativi fondamentali e la cosiddetta piattaforma nazionale sulle liste d'attesa è una scatola vuota, con dati incomprensibili, frammentati e senza alcuna reale trasparenza su Regioni e strutture sanitarie.

