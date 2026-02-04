La serata si è trasformata in un incubo per il Verona. Zortea si addormenta nell’azione dello 0-1, regalando ai rivali un’occasione d’oro. Il primo tempo si conclude con un Verona irriconoscibile, senza nessuna spinta offensiva e con un’attenzione difensiva che lascia molto a desiderare. Miranda appare un errore inspiegabile, mentre Orsolini e Castro sembrano scomparsi dal campo. Rowe ci prova con alcuni dribbling, ma non basta a cambiare le sorti della partita.

Zortea 4,5 Colossale dormita nell’azione dello 0-1, primo tempo da incubo e fase offensiva non pervenuta. Se Holm era la zavorra e Zortea la garanzia, auguri. Heggem 4,5 Nel primo tempo si perde Fofana e poi si perde in un bicchier d’acqua ‘ciabattando’ quando Loftus-Cheek firma lo 0-1. Male anche nella ripresa, quando concede autostrade alle ripartenze rossonere e nel dubbio è poco reattivo sulla rimessa laterale folle di Miranda all’origine dello o-3. C’era una volta un centrale roccioso e oggi c’è un Torbjørn spaurito. Miranda 4,5 Athekame gli mangia costantemente in testa, a cominciare dal cross che è all’origine dello 0-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una serata tutta allo sbando. Miranda, un errore inspiegabile. Orsolini e Castro due fantasmi. Rowe ci prova con i dribbling

Approfondimenti su Zortea Colossale

Durante una serata complessa, l’orchestra fatica a trovare il ritmo, tra prestazioni sottotono e momenti di difficoltà.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zortea Colossale

Argomenti discussi: Tutto esaurito allo Spazio Varco per la serata sull’affido; Social Jam and Dance al Raindogs; Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Tutto vero al Miami di Monsano, allo show dinner c’è Fabrizio Corona. Al Brahma di Civitanova arriva il rapper Bresh.

Dhome, sabato serata tutta anni ’90: Mashup lancia Remember 90 per un pubblico più adulto (VIDEO)Sabato il Dhome Mashup propone Remember 90, una serata interamente dedicata alla musica anni ’90, presentata in diretta da Luca Zini come nuovo format della programmazione. L’identità dell’evento è ch ... triestecafe.it

Il teatro diventa un ’ring’: Una serata tutta da ridereSul palco i comici di Zelig e Colorado, Braida: Abbiamo alzato l’asticella ... msn.com

"E continua la serata horror della difesa del Bologna. Zero a tre.... Ma cosa fa Miranda Un regalo a Rabiot, giocatore totale. Guarda il replay, qualcosa di incomprensibile quello che fa Miranda, bisogna capire cosa ha fatto. E c'è uno stupito Heggem ..." Andre - facebook.com facebook