Sangue dietro le sbarre agente di polizia accoltellato nel carcere di Terni | Gesto vile

Un agente di polizia penitenziaria di Terni è stato accoltellato alla mano durante un violento scontro tra detenuti stranieri, provocando una ferita che ha richiesto cinque punti di sutura. La rissa si è scatenata nel pomeriggio all’interno del carcere e ha portato a un intervento immediato delle forze di sicurezza. La polizia ha condannato il gesto come un attacco vile, sottolineando la pericolosità delle tensioni tra i detenuti. La vittima si trova attualmente sotto osservazione medica.

Ancora un evento critico nel carcere di Terni. Un agente di polizia penitenziaria è stato vittima di un accoltellamento alla mano durante una rissa tra detenuti stranieri, riportando una ferita alla mano che ha richiesto cinque punti di sutura. L'agente è stato trasportato dalla casa circondariale di vocabolo Sabbione al pronto soccorso dell'ospedale di Terni per le cure del caso. A rendere noto quanto avvenuto nella giornata di oggi, 16 febbraio, è l'Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria (Osapp) che parla di gesto "vile" denunciando "con forza questa ennesima aggressione".