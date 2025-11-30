Calci all’agente di polizia penitenziaria ancora caos al carcere di Terni | Sovraffollamento e anarchia

Ternitoday.it | 30 nov 2025

Ancora un episodio di violenza nel carcere di vocabolo Sabbione a Terni. Protagonista di questo nuovo fatto è stato un detenuto straniero che, in evidente stato di agitazione per motivi futili, ha richiesto un colloquio con la sorveglianza generale per esporre presunti problemi di carattere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

