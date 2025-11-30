Calci all’agente di polizia penitenziaria ancora caos al carcere di Terni | Sovraffollamento e anarchia
Ancora un episodio di violenza nel carcere di vocabolo Sabbione a Terni. Protagonista di questo nuovo fatto è stato un detenuto straniero che, in evidente stato di agitazione per motivi futili, ha richiesto un colloquio con la sorveglianza generale per esporre presunti problemi di carattere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Concorso 293 vice sovrintendenti Polizia Penitenziaria: TAR accoglie ricorso candidato per il punteggio - Concorso 293 vice sovrintendenti Polizia Penitenziaria: TAR accoglie ricorso candidato per il punteggio Il TAR Lazio, con una decisione di ... poliziapenitenziaria.it scrive
Polizia penitenziaria disarmata anche moralmente dalla burocrazia: ora sogna la fuga dal Dap - E’ ormai un dato di fatto: gli appartenenti alle Forze di Polizia che operano nelle strade hanno in dotazione strumenti e protezioni anche legali, mentre gli agenti di Polizia penitenziaria che ... Da ilfattoquotidiano.it
Aggressione a poliziotta penitenziaria: detenuto rinviato a giudizio per violenza sessuale, resistenza e lesioni aggravate - Aggressione a poliziotta penitenziaria: detenuto rinviato a giudizio per violenza sessuale, resistenza e lesioni aggravate Detenuto nel carcere di Spini di Gardolo (Trento), ... Segnala poliziapenitenziaria.it