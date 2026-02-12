A scuola con il proprio libro | i Rotary toscani sostengono gli studenti meritevoli

Questa mattina a Firenze, i Rotary toscani hanno lanciato un progetto per aiutare gli studenti meritevoli ma con problemi economici. L’iniziativa si chiama

Firenze, 12 febbraio 2026 - "A scuola con il proprio libro". Questo il titolo della nuova iniziativa del Rotary in Toscana, finalizzata a fornire libri scolastici nuovi a studenti meritevoli ma in difficoltà economica. Per non essere costretti a studiare su fotocopie o, ancora peggio, a rinunciare del tutto ad avere un proprio libro dove formarsi. Su questo progetto è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Toscana e il Distretto 2071 del Rotary International, che nella nostra regione conta attualmente 80 Club, per un totale di oltre 3600 soci. L’accordo è stato siglato due giorni fa dal direttore generale di USR Toscana Luciano Tagliaferri e da Giorgio Odello, governatore in carica del Distretto Rotary 2071 (annata rotariana 2025-26), Alberto Papini, governatore eletto 2026-27 e Pietro Burroni, governatore nominato per il 2027-28. 🔗 Leggi su Lanazione.it

