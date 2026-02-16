San Valentino rovinato per un barboncino | Cena saltata al Wine Not siamo finiti al McDonald’s

Un barboncino ha rovinato la serata di San Valentino alla coppia di Ancona, perché il ristorante Wine Not ha cancellato la prenotazione. La coppia aveva deciso di festeggiare con una cena speciale, ma all’ultimo momento il locale ha comunicato l’impossibilità di accoglierli. Così, hanno optato per un rapido spuntino al McDonald’s, lasciando alle spalle la serata romantica che avevano programmato.

La segnalazione di un cliente dopo il "no" all'ingresso per la presenza del cane. Il ristorante ammette l'errore: «Mancanza nostra, pronti a offrire una cena per rimediare» ANCONA – Doveva essere una serata romantica a lume di candela in uno dei locali più suggestivi della città ma per una coppia anconetana il giorno degli innamorati si è concluso davanti a un vassoio di fast food. Il motivo? La presenza del loro piccolo amico a quattro zampe, non gradito in sala nonostante la prenotazione effettuata con largo anticipo. A scrivere alla redazione di AnconaToday è il signor Ferdinando, ancora amareggiato per l'accaduto: «Sabato sera, San Valentino, avevamo una prenotazione da tempo al ristorante Wine Not.