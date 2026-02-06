San Valentino Cena per due al Castellani

San Valentino si avvicina e l’Empoli ha deciso di festeggiarlo con una cena speciale al Castellani. Dieci coppie potranno vivere un’esperienza unica negli Sky Box dello stadio, in un’atmosfera intima e romantica. L’iniziativa, chiamata “Love in a Box”, riprende lo scorso anno e offre a tifosi e innamorati l’opportunità di condividere una serata diversa dal solito, immersi nel cuore dell’Empoli.

San Valentino si avvicina e quale miglior regalo per due tifosi dell'Empoli che festeggiare il proprio amore con una serata romantica ambientata negli Sky Box dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena? Bissando l'iniziativa dello scorso anno, infatti, il club azzurro mette a disposizione di dieci coppie un'esperienza unica ed esclusiva, denominata " Love in a Box ". L'evento, pensato per rendere indimenticabile la festa degli innamorati, prevede una cena degustazione curata dal catering Garage Experience, a partire dall'aperitivo di benvenuto servito all'interno dell'area hospitality per proseguire poi con un allestimento a tema romantico all'interno degli Sky Box, affacciati sul campo illuminato che farà da cornice suggestiva alla serata.

