San Valentino cena spettacolo ' A Rosa e Valentino al Vic' Street
Il 14 febbraio, presso il Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, si tiene la cena spettacolo
TRAMA:'A ROSA E VALENTINOUNA ANTICA LEGGENDA NAPOLETANA LEGA LA VOCE ALL'AMMORE. CHI AMA CANTA. RESPIRA. SOFFIA. PARLA. DA QUI PARTETE L'INTERO RACCONTO CHE SI SNODA TRAVICOLO DEI SOSPIRI A CHIAJAROSA UNA GIOVANE RAGAZZA NAPOLETANA VENDITRICE DI FIORI RICEVE UN ORDIANZIONE DI 100 ROSE DA UN CERTO VALENTINO DI CUI NESSUNO CONOSCE L'IDENTITA' AL MOMENTO DELLA CONSEGNA PRESSO VICOLO DEI SASPIRI N°14 INCONTRERA' LA FAMIGLIA DI ARTISTI DI VALENTINOTERESINA LA PITTICEBENEDETTO LO SCRITTOREVALENTINO IL CANTANTECIASCINO CON LA PROPRIA ARTE SPIEGHERA' L'AMORE BELLO COME LE ROSE. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
