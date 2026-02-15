L' arco degli innamorati di Melendugno in Puglia crolla in mare nel giorno di San Valentino

L'arco degli innamorati di Melendugno, in Puglia, si è sgretolato in mare a causa delle intense mareggiate di ieri, proprio nel giorno di San Valentino. La forte pioggia e il vento forte hanno eroso le fondamenta di questo simbolo del Salento, noto anche ai turisti internazionali. Fino a poche ore prima, l'arco si presentava come una meravigliosa finestra di pietra bianca che si affacciava sulle acque cristalline dell’Adriatico, un luogo molto frequentato da coppie che si scambiavano promesse di amore.

Fino a poche ore fa appariva come una cornice di pietra bianca affacciata sulle acque cristalline dell'Adriatico, una finestra naturale dove migliaia di innamorati si sono scambiati promesse, più o meno eterne. Oggi, guardando verso quel punto della costa pugliese di Sant'Andrea, resta solo la schiuma delle onde e un vuoto assordante. L'"Arco dell'Amore", il gigante di roccia che sfidava il mare nel cuore del Salento, non esiste più. Si è sbriciolato nella notte, inghiottito dall'acqua, lasciando di sé soltanto i ricordi digitali nelle gallerie degli smartphone e le cartoline di un paesaggio che non sarà mai più lo stesso.