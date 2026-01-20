Tenta la fuga da Nisida dopo una visita in ospedale e aggredisce un agente

Nella tarda mattinata del 19 gennaio, durante un trasferimento dall’Ipm di Nisida all'ospedale, si è verificato un episodio di tensione. Un individuo ha tentato di scappare dopo una visita medica, aggredendo un agente di sicurezza. L’evento ha suscitato preoccupazione tra le autorità, che stanno approfondendo le dinamiche dell’accaduto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.