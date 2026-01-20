Tenta la fuga da Nisida dopo una visita in ospedale e aggredisce un agente
Nella tarda mattinata del 19 gennaio, durante un trasferimento dall’Ipm di Nisida all'ospedale, si è verificato un episodio di tensione. Un individuo ha tentato di scappare dopo una visita medica, aggredendo un agente di sicurezza. L’evento ha suscitato preoccupazione tra le autorità, che stanno approfondendo le dinamiche dell’accaduto.
Momenti di tensione nella tarda mattinata di ieri, 19 gennaio, durante un accompagnamento dall’Ipm di Nisida all’ospedale. Un detenuto di origine straniera, portato in visita per una presunta frattura alle dita, ha tentato di darsi alla fuga all’uscita dal nosocomio, aggredendo il personale di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Aggredisce la moglie e tenta di violentarla, il figlio lo picchia e lo mette in fuga: arrestato in ospedaleIn provincia di Reggio Emilia, un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri in ospedale, dove si era recato per medicarsi dopo una colluttazione con il figlio.
Leggi anche: Sequestro telefonini a Nisida: agente minacciato di morte da un detenuto che sta scontando una pena per omicidio
Argomenti discussi: Tenta la fuga da Montacuto nel giorno del compleanno: gli agenti bloccano il detenuto; Tenta di investire poliziotti, arrestato: le immagini della spericolata fuga dal garage; Viene sorpreso a rovistare dentro a un furgone e tenta la fuga dopo aver aggredito il proprietario; In fuga dall’Iran, tenta di raggiungere la madre ma finisce a processo: Sono cattolico e ho dovuto lasciare il paese.
Napoli, tenta la fuga dopo una visita medica dall’IPM di NisidaTensione all'Istituto penale minorile di Nisida per il tentativo di fuga di un detenuto straniero dopo una visita medica urgente. cronachedellacampania.it
Tenta la fuga da Montacuto nel giorno del compleanno: gli agenti bloccano il detenutoANCONA Voleva festeggiare il compleanno fuori dal carcere. Ma il rocambolesco tentativo di fuga non ha avuto l’esito sperato dal 26enne detenuto dello Sri Lanka. L’uomo, infatti, ... msn.com
SORPRESO CON DELLA COCAINA, TENTA LA FUGA E AGGREDISCE LA POLIZIA: ARRESTATO - facebook.com facebook
Milano tenta la fuga: rincorriamo 61-71 3 Strautins, Vital e Hubb 13 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.