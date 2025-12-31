San Giovanni Valdarno celebra la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza

San Giovanni Valdarno si appresta a celebrare la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza, un risultato importante per la comunità locale. Questo traguardo rappresenta un momento di orgoglio e soddisfazione, riflettendo l’impegno e la passione del team e dei suoi sostenitori. La cerimonia di riconoscimento promuove il senso di appartenenza e rafforza il legame tra la squadra e la città.

San Giovanni Valdarno si prepara a rendere omaggio a uno dei successi sportivi più significativi degli ultimi anni. Mercoledì 7 gennaio 2026, alle 17,30, nella sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo, il sindaco Valentina Vadi consegnerà una targa di riconoscimento alla società sportiva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - San Giovanni Valdarno celebra la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza Leggi anche: San Giovanni Valdarno celebra le coppie con 50 anni di matrimonio Leggi anche: Notte di festa a San Giovanni per la conquista della Coppa Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Masaccio, i big della risata. Da Ale e Franz a Iacchetti; Capodanno al Sextum; Capodanno al ' Longanà'; Il Natale in Giappone | una parentesi tra San Valentino e Capodanno. San Giovanni Valdarno celebra la Giornata dell’Europa 2025 - Due appuntamenti a Palomar, Casa della Cultura: il 25 maggio il reading musicale “Cantata per l’Europa”, il 29 maggio letture per bambini con “Il giro dell’Europa in otto storie” Il Comune di San ... lanazione.it San Giovanni Valdarno celebra le coppie con 50 anni di matrimonio - Il Comune di San Giovanni Valdarno rende omaggio alle coppie che hanno raggiunto lo storico traguardo delle nozze d’oro, in una cerimonia a Palazzo d’Arnolfo ... msn.com San Giovanni Valdarno tra storia e melodia: torna il “Capodanno in Musica” - Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si apre all’insegna della grande tradizione musicale e del prestigio storico. arezzonotizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.