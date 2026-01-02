San Giovanni Valdarno celebra la Sangiovannese 1927

San Giovanni Valdarno rende omaggio alla Sangiovannese 1927 con una cerimonia ufficiale. Mercoledì 7 gennaio 2026, alle 17:30, nella sala consiliare di Palazzo d’Arnolfo, il sindaco Valentina Vadi consegnerà una targa per celebrare la vittoria nella Coppa Italia di Eccellenza. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per la storica squadra locale.

