San Donato via alla sostituzione dei gruppi frigoriferi Le modifiche ad accessi e percorsi

La Asl Toscana sud est informa che dal 19 al 22 febbraio sono programmati i lavori di sostituzione dei gruppi frigoriferi dell’anello interno dell’ospedale San Donato di Arezzo, un intervento reso necessario per migliorare l’efficienza degli impianti. Per garantire la massima sicurezza di cittadini, operatori e mezzi di soccorso, dal tardo pomeriggio di giovedì 19 febbraio saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità e agli accessi dell’area interessata. I mezzi di emergenza e soccorso utilizzeranno percorsi alternativi già definiti, garantendo la massima operatività. L’accesso veicolare al 6° Settore dalla portineria sarà deviato su un percorso parallelo con ingresso da un cancello laterale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

