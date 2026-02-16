San Donato via alla sostituzione dei gruppi frigoriferi Le modifiche ad accessi e percorsi
La Asl Toscana sud est ha deciso di sostituire i gruppi frigoriferi dell’ospedale San Donato di Arezzo dal 19 al 22 febbraio, a causa di problemi di funzionamento. Durante i lavori, alcuni accessi e percorsi all’interno dell’ospedale subiranno modifiche temporanee. In particolare, sarà chiuso l’ingresso principale e verranno spostati i percorsi di emergenza per garantire la sicurezza di pazienti e operatori.
La Asl Toscana sud est informa che dal 19 al 22 febbraio sono programmati i lavori di sostituzione dei gruppi frigoriferi dell’anello interno dell’ospedale San Donato di Arezzo, un intervento reso necessario per migliorare l’efficienza degli impianti. Per garantire la massima sicurezza di cittadini, operatori e mezzi di soccorso, dal tardo pomeriggio di giovedì 19 febbraio saranno attivate alcune modifiche temporanee alla viabilità e agli accessi dell’area interessata. I mezzi di emergenza e soccorso utilizzeranno percorsi alternativi già definiti, garantendo la massima operatività. L’accesso veicolare al 6° Settore dalla portineria sarà deviato su un percorso parallelo con ingresso da un cancello laterale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Al via i lavori di sostituzione dei gruppi frigoriferi all'ospedale
La Asl Toscana sud est ha annunciato che, dal 19 al 22 febbraio, si svolgeranno i lavori di sostituzione dei gruppi frigoriferi all’interno dell’ospedale San Donato di Arezzo, perché gli impianti attuali sono obsoleti e rischiano di interrompere la catena del freddo.
