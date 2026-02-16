Al via i lavori di sostituzione dei gruppi frigoriferi all' ospedale

La Asl Toscana sud est ha annunciato che, dal 19 al 22 febbraio, si svolgeranno i lavori di sostituzione dei gruppi frigoriferi all’interno dell’ospedale San Donato di Arezzo, perché gli impianti attuali sono obsoleti e rischiano di interrompere la catena del freddo. Durante i lavori, alcune aree dell’ospedale resteranno temporaneamente senza refrigerazione, causando possibili disagi nelle consegne di farmaci e campioni biologici.

Durante tutta la fase delle operazioni sarà garantita la piena continuità delle attività sanitarie e di emergenza. Personale dedicato sarà presente per la gestione della viabilità interna, l'assistenza agli utenti e la vigilanza, con apposita segnaletica e persale addetto nelle aree interessate. La Asl Toscana sud est ringrazia cittadini, pazienti e operatori per la collaborazione e invita a prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante i giorni dell'intervento. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali.