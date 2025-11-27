Fine dei lavori in San Donato | Tper ripristina i percorsi di otto linee bus
Fine delle deviazioni di alcune linee, con il cantiere della Linea rossa che si avvia alla conclusione. Come rendono noto il Comune e Tper, in zona San Donato, la viabilità di via Serena e via Caduti di via Fani, in particolare, sono tornate a essere percorribili. A partire da lunedì 1 dicembre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE – FRAZIONE CASCINA BIANCA Giovedì 27 novembre, dalle ore 9:00 fino a fine lavori Si informa che dalle ore 9:00 di giovedì 27 novembre p.v., e fino a fine esigenza, sarà interdetto il t - facebook.com Vai su Facebook
Fine dei lavori in San Donato: Tper ripristina i percorsi di otto linee bus - Alcune linee bus del trasporto pubblico locale, finora deviate, vengono ripristinate in via definitiva con qualche modifica di percorso e di orari ... Da bolognatoday.it
San Donato Milanese, al via i lavori di manutenzione sulla Via Emilia dal 24 novembre - Intervento tra il Rondo delle Autostrade e il Rondo della Pieve con restringimento temporaneo della carreggiata in direzione Milano ... Lo riporta 7giorni.info
Linea rossa del tram, rush finale in San Donato e Borgo Panigale. Cosa cambia a Porta San Felice - Con qualche giorno di anticipo, già dalla prossima settimana si intensificheranno i lavori a Porta San Felice interessando una porzione dell’incrocio con i viali, dando così inizio a un intervento che ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it