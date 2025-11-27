Fine delle deviazioni di alcune linee, con il cantiere della Linea rossa che si avvia alla conclusione. Come rendono noto il Comune e Tper, in zona San Donato, la viabilità di via Serena e via Caduti di via Fani, in particolare, sono tornate a essere percorribili. A partire da lunedì 1 dicembre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Fine dei lavori in San Donato: Tper ripristina i percorsi di otto linee bus