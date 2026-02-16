Tanti | Richiesta di approfondimento sulle attività del centro culturale San Donato

Arezzo, 16 febbraio 2026 – . "Trasparenza, collaborazione e centralità del rispetto reciproco". A seguito degli incontri avvenuti nei giorni scorsi con alcuni cittadini della zona di San Donato, il vicesindaco Lucia Tanti ha inviato una richiesta formale di chiarimenti al responsabile del centro culturale di tradizione islamica che lì ha la propria sede. "La richiesta – spiega il vicesindaco Lucia Tanti - nasce con l'obiettivo di approfondire e conoscere nel dettaglio le attività svolte all'interno del Centro, oltre ai momenti di preghiera, in particolare quelle di carattere culturale rivolte ai più giovani, sulla eventuale partecipazione aperta sia ai bambini che alle bambine e sui contenuti educativi proposti, sottolineando l'importanza di rassicurare la comunità rispetto ai messaggi culturali trasmessi, per lo più per quanto riguarda il principio di uguaglianza tra uomo e donna, il rispetto delle leggi dello Stato compresa quella che vieta di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici, la conoscenza delle tradizioni cittadine e nazionali e il percorso di integrazione all'interno del contesto locale.