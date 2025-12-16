Ci avete fatto sentire meno soli grazie aretini La lettera del padre della bimba di 4 anni investita vicino a scuola
Un padre della comunità aretina esprime gratitudine con una lettera toccante, ringraziando la città per il supporto ricevuto dopo l'incidente che ha coinvolto sua figlia di 4 anni. La sua testimonianza riflette solidarietà e vicinanza in un momento difficile, evidenziando il senso di comunità che unisce le persone di fronte alle sfide.
Giuseppe Severino, il padre della bimba di 4 anni che è stata investita da un'auto mentre con la mamma andava a scuola, ha scritto un bel messaggio di ringraziamento alla comunità aretina. La notizia risale a mercoledì scorso, quando il 118 dell'Asl Toscana sud est è intervenuto con i mezzi di. Arezzonotizie.it
