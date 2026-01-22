Durante la partita tra Juventus e Benfica, l'allenatore Spalletti ha mostrato una reazione accesa nei confronti di una giornalista, commentando con toni diretti:

"Mi è piaciuta perché abbiamo giocato un po' al di sotto di quello che avevamo fatto vedere nelle ultime partite, poi però di là c'era il Benfica. E lei è così attenta che saprà un po' di storia. Sono state diverse le partite che non siamo riusciti a vincere contro il Benfica. Sennò vi riporto tutti a Bodo, dove ci avete fatto tutti due p*** così perché si doveva stravincere a Bodo e poi si vede i risultati che fa contro le squadre contro le quali gioca. Ora non si avrà mica paura anche del Bodo Glimt? E che discorsi sono?". Luciano Spelletti, dopo il successo per 2 a 0 contro il Benfica, si è preso una piccola rivincita contro i giornalisti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juventus-Benfica, Spalletti fuori controllo con la giornalista: "Ci avete fatto due p*** così"

Juventus, con il Benfica è decisiva in Champions: due novità per Spalletti

