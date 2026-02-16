Matteo Salvini e Marco Molinari portano di nuovo all’attenzione la proposta di coinvolgere i tifosi nella gestione delle squadre di calcio, sostenendo un modello di azionariato popolare. La loro iniziativa mira a permettere ai tifosi di diventare azionisti delle società sportive, dando loro un ruolo più attivo nella proprietà. La proposta, che ora torna in discussione in Parlamento, prevede uno strumento concreto per rafforzare il legame tra cittadini e club.

La proposta di legge che punta a introdurre l'azionariato popolare nelle società sportive, a partire dai club calcistici, torna al centro del dibattito politico. L'obiettivo è consentire ai tifosi e ai piccoli investitori di partecipare direttamente alla proprietà delle squadre, rafforzando il legame tra territorio, sostenitori e società. Secondo il leader della Lega Matteo Salvini e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, si tratta di una misura "importante e ragionevole", già approvata alla Camera e in Commissione con il sostegno del governo.

Salvini e Molinari rilanciano sull'azionariato popolare nei club sportivi

