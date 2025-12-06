Salvini annuncia al Tennis Club Napoli | legge sull’azionariato popolare verso l’approvazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento destinato a lasciare il segno. Durante il convegno ospitato oggi al Tennis Club Napoli, l’intervento telefonico del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha catalizzato l’attenzione della platea e delle autorità presenti. Davanti al Sottosegretario Claudio Durigon, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’on. Enzo Rivellini – patron del Racing Show – Salvini ha voluto ricordare al Presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis che la legge sull’azionariato popolare è già incardinata al Senato e si avvia alle battute finali verso l’approvazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Crosetto annuncia che il governo parteciperà al progetto Ue per uno scudo spaziale dal costo folle di 4,4 miliardi all’anno. Ma Tajani non ci sta e Salvini si scaglia contro l’acquisto di armi dagli Usa - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto annuncia che il governo parteciperà al progetto Ue per uno scudo spaziale dal costo folle di 4,4 miliardi all’anno. Ma Tajani non ci sta e Salvini si scaglia contro l’acquisto di armi dagli Usa Vai su X