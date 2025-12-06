Salvini annuncia al Tennis Club Napoli | legge sull’azionariato popolare verso l’approvazione

Anteprima24.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento destinato a lasciare il segno. Durante il convegno ospitato oggi al Tennis Club Napoli, l’intervento telefonico del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha catalizzato l’attenzione della platea e delle autorità presenti. Davanti al Sottosegretario Claudio Durigon, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’on. Enzo Rivellini – patron del Racing Show – Salvini ha voluto ricordare al Presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis che la legge sullazionariato popolare è già incardinata al Senato e si avvia alle battute finali verso l’approvazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

salvini annuncia al tennis club napoli legge sull8217azionariato popolare verso l8217approvazione

© Anteprima24.it - Salvini annuncia al Tennis Club Napoli: legge sull’azionariato popolare verso l’approvazione

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Salvini Annuncia Tennis Club