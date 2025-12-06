Salvini annuncia al Tennis Club Napoli | legge sull’azionariato popolare verso l’approvazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento destinato a lasciare il segno. Durante il convegno ospitato oggi al Tennis Club Napoli, l’intervento telefonico del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha catalizzato l’attenzione della platea e delle autorità presenti. Davanti al Sottosegretario Claudio Durigon, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’on. Enzo Rivellini – patron del Racing Show – Salvini ha voluto ricordare al Presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis che la legge sull’azionariato popolare è già incardinata al Senato e si avvia alle battute finali verso l’approvazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

