Ca’ del Liscio all’asta l’idea per salvare la storica balera | Valutiamo un azionariato popolare

Ca’ del Liscio, storica balera di Ravenna, è stata messa all’asta. Per preservare questa importante realtà culturale, il direttore del Mei, Giordano Sangiorgi, propone un’idea innovativa: valutare un azionariato popolare. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e sostenere il futuro di un luogo simbolo del folk romagnolo, mantenendo vivo il patrimonio musicale e sociale locale.

Ravenna, 22 gennaio 2026 – Il direttore del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, Giordano Sangiorgi, rilancia l’appello per salvare Ca’ del Liscio di Ravenna, balera storica e uno dei templi del folk romagnolo messo all’asta. “Sarebbe bella – la sua proposta –, una super cordata pubblico-privata con più enti pubblici dal nazionale fino al locale, fondazioni e tanti privati grandi medi e piccoli, artisti e musicisti, anche con azionariato popolare aperto a tutti i cittadini, per rilevarlo, salvarlo e rilanciarlo”. 18-09 -2025-; ravenna ca del ballo ex ca del liscio. boing Come può diventare la Ca’ del Liscio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

