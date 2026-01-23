Salute Mentale l' Asl torna a cercare un immobile in affitto | proposte entro il 10 febbraio

L'ASL ha avviato una nuova ricerca di un immobile in affitto nella zona sud della città, destinato a ospitare una struttura residenziale psichiatrica, un centro di salute mentale e un centro diurno. Le proposte devono essere presentate entro il 10 febbraio. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi di salute mentale nel territorio, garantendo spazi adeguati per l’assistenza e il supporto alle persone.

L'Asl torna a ricercare un immobile in affitto che possa essere di riferimento per la zona sud della città, destinato a diventare Struttura residenziale psichiatrica, con Centro salute mentale e centro diurno. Il nuovo avviso è stato pubblicato in questi giorni e ha come scadenza il giorno 10.

