Salto con gli sci oggi Olimpiadi 2026 | orari 16 febbraio tv streaming italiani in gara

Ultima gara alle Olimpiadi di Milano Cortina per quel che riguarda il salto con gli sci. Le Olimpiadi 2026, oggi, alle ore 19:00, celebreranno l’avvio del Super Team, un particolare format di gara in cui, al posto della normale gara a squadre, si ha una sfida tra 17 team che si compongono di due uomini. In questo modo di lasciato al caso c’è veramente poco, considerando che le forze in campo cambiano anche abbastanza nettamente rispetto al contesto individuale duro e puro. In questa fattispecie succede così che i fattori legati al pronostico spingano, più che verso la Slovenia che pure ha Domen Prevc, verso l’equilibrio dell’Austria o il talento del Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

