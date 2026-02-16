Salto con gli sci oggi Olimpiadi 2026 | orari 16 febbraio tv streaming italiani in gara
Il salto con gli sci oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si svolge per il fatto che questa è l’ultima gara del torneo, e gli atleti italiani scendono in pista per conquistare un risultato importante. La competizione inizia alle 19:00 e prevede un formato innovativo chiamato Super Team, che mette di fronte 17 squadre composte da due uomini ciascuna. La gara si svolge in una località appositamente preparata, con pubblico presente sugli spalti.
Ultima gara alle Olimpiadi di Milano Cortina per quel che riguarda il salto con gli sci. Le Olimpiadi 2026, oggi, alle ore 19:00, celebreranno l’avvio del Super Team, un particolare format di gara in cui, al posto della normale gara a squadre, si ha una sfida tra 17 team che si compongono di due uomini. In questo modo di lasciato al caso c’è veramente poco, considerando che le forze in campo cambiano anche abbastanza nettamente rispetto al contesto individuale duro e puro. In questa fattispecie succede così che i fattori legati al pronostico spingano, più che verso la Slovenia che pure ha Domen Prevc, verso l’equilibrio dell’Austria o il talento del Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Questa sera alle 19:00 parte anche il salto con gli sci maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Oggi, il salto con gli sci torna in scena a Predazzo, dove gli atleti si sfideranno sul trampolino grande durante le Olimpiadi 2026.
LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande femminile Olimpiadi in DIRETTA: meteo instabile, saltano le ultime 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Opseth, terza dopo la prima serie, atterra prima del punto K ma la misura dovrebbe valere la seconda ... oasport.it
