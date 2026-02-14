Oggi, il salto con gli sci torna in scena a Predazzo, dove gli atleti si sfideranno sul trampolino grande durante le Olimpiadi 2026. La gara si svolge alle 14 e sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming. Tra i concorrenti, ci sono anche gli italiani pronti a mettere alla prova le loro abilità sulla neve.

Il salto con gli sci torna a vedere oggi la via della competizione: si comincia a gareggiare dal trampolino grande a Predazzo. Una delle gare più iconiche possibili, quella dal trampolino grande, andrà in scena dalle 18:45, e ci si chiede se in questo 14 febbraio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà tempo di Domen Prevc. Lo sloveno ha dominato in maniera finora ricca e totale l’annata, prenotando senza ombra alcuna di discussione la Coppa del Mondo. Le Olimpiadi, però, possono rappresentare un capitolo diverso, in particolar modo quando si va a parlare di un trampolino che non viene affrontato da diversi anni e che ha subito alcuni rinnovamenti negli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 14 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Questa sera alle 19:00 parte anche il salto con gli sci maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Alle 18:45 inizia ufficialmente la gara di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché i saltatori volano con gli sci a V? Il segreto che sfida la gravità; Cos’è questa storia delle iniezioni al pene alle Olimpiadi e perché nel salto con gli sci le dimensioni contano; Milano Cortina, Wada indaga su iniezioni nel pene di alcuni atleti; Salto con gli sci, il caso delle iniezioni sul pene è chiuso: ecco perché non è doping.

Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 14 febbraio, tv, streaming, italiani in garaIl salto con gli sci torna a vedere oggi la via della competizione: si comincia a gareggiare dal trampolino grande a Predazzo. Una delle gare più iconiche ... oasport.it

LIVE Salto con gli sci, Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA: oro a sorpresa per la Germania con Raimund. 19° BresadolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.55 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! oasport.it

A Carnevale ogni salto vale! Oggi si vola… anche con le orecchie da gatto :) #GinnasticaArtistica @gymnova.official facebook

#MilanoCortina2026 Le gare di oggi #7febbraio di #fondo e di #salto nel racconto dell'inviato #GR1 Cristiano Piccinelli x.com