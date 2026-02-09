Questa sera alle 19:00 parte anche il salto con gli sci maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli italiani si preparano a scendere in pista per la prima volta in questa disciplina durante i giochi invernali. La gara si svolge nel primo pomeriggio, con le tv e lo streaming pronti a trasmettere in diretta.

Dalle 19:00 anche il salto con gli sci maschile avrà l’inizio del suo spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Inizia oggi un viaggio che non è particolarmente presente all’interno della Coppa del Mondo, perché il trampolino piccolo di rado è utilizzato nelle gare stagionali. Per questo il programma di oggi potrebbe riservare varie sorprese in quel di Predazzo. Potrebbe essere in sostanza molto, molto più aperta del previsto la gara: Domen Prevc non è, e non sarà, l’unico candidato alla vittoria finale. Ci sarà lotta, e negli ultimi allenamenti il tedesco Philipp Raimund ha dimostrato di avere le sue chance per ben interpretare questo trampolino, che riscopriamo in una versione rinnovata rispetto a vent’anni fa (e ad altre sue comparse più vicine temporalmente ai giorni nostri). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 9 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Alle 18:45 inizia ufficialmente la gara di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si disputa il secondo salto con gli sci.

#MilanoCortina2026 Le gare di oggi #7febbraio di #fondo e di #salto nel racconto dell'inviato #GR1 Cristiano Piccinelli x.com

