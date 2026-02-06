Questa mattina a Predazzo, gli organizzatori hanno avviato controlli approfonditi sulle tute degli atleti di salto con gli sci. La questione, già finita sotto i riflettori come ‘penis gate’, riguarda le verifiche sulla conformità dei capi indossati dai concorrenti. La tensione cresce mentre si cerca di capire se ci siano state irregolarità o semplici controlli di routine.

È già stato ribattezzato ‘ penis gate ‘ il tema che sta tenendo banco in queste ore per quanto riguarda le gare di salto con gli sci, che si disputano a Predazzo, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Da quanto si apprende, i giudici di gara avrebbero deciso di introdurre tute di dimensioni predefinite e microchip, che dovranno stabilire se l’estensione dell’abbigliamento tecnico è conforme alle regole. Tutto ciò a seguito delle rivelazioni della stampa tedesca e inglese. Secondo Bild e Guardian, infatti, alcuni atleti si inietterebbero dell’ acido ialuronico nel pene per aumentarne le dimensioni e dunque per allargare la tuta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, ‘penis gate’ nel salto con gli sci: controlli su conformità tute

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Il salto con gli sci torna sotto i riflettori per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono state annunciate le convocazioni italiane per il salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Pene ingrandito, il trucco nella tuta dei saltatori: l’antidoping indaga; Iniezioni di acido nel pene per volare più lontano, WADA indagherà sui saltatori a Milano-Cortina; Il penis gate mette in agitazione il salto con gli sci; I saltatori con gli sci si ingrossano il pene per andare più lontano? Indaga l’antidoping.

Olimpiadi 2026, ‘penis gate’ nel salto con gli sci: controlli su conformità tuteÈ già stato ribattezzato 'penis gate' il tema che sta tenendo banco in queste ore per quanto riguarda le gare di salto con gli sci, che si disputano a ... lapresse.it

Olimpiadi Milano Cortina salto con gli sci, l’ombra del penis gate: la Wada valuta il caso delle tute e dei sospetti trucchi aerodinamiciUn sospetto tanto bizzarro quanto delicato si affaccia sul mondo del salto con gli sci alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ... msn.com

Noi siamo pronti Stasera il via ufficiale delle olimpiadi @milanocortina2026 #essercisempre #sicurezza #MilanoCortina2026 facebook

Olimpiadi invernali 2026 "La Wada indaga sulle accuse di "iniezione al pene" durante il salto con gli sci alle Olimpiadi invernali" x.com